Мэр Геленджика госпитализирован с коронавирусной инфекцией

Глава Геленджика Алексей Богодистов болен C0vid-19. Об этом глава курорта сообщил в своем telegram-канале.

«Врачи настояли на моей госпитализации в стационар. Диагноз – коронавирусная инфекция. Изолирован. Лечусь. Честно говоря, не ожидал, что, соблюдая все профилактические меры, где-то все же поймаю эту инфекцию. Пока работаю удаленно. Берегите себя и своих близких. Всем желаю здоровья», - рассказал мэр.

Состоявшуюся накануне встречу замминистра ЖКХ РФ с Максимом Егоровым и вице-губернатором Кубани Александром Трембицким проводил замглавы Геленджика Андрей Грачев.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в августе 2020 года коронавирусом переболел глава Краснодара Евгений Первышов.

Елена Зуева