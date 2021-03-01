К концу 2021 года готовность Яблоновского моста в Краснодаре составит 50%

Фото: администрация Краснодарского края

Дополнительное федеральное финансирование поможет ускорить ход строительства Яблоновского моста. К концу 2021 года его готовность составит 50%, сообщает пресс-служба администрации региона.

Ранее “Ъ-Кубань” писал, что правительство РФ выделило Краснодарскому краю 3,08 млрд руб. на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства, обеспечивающей транспортную связанность между центрами экономического роста. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Как следует из документа, 2 млрд руб. Кубань получит в виде иных межбюджетных трансфертов «в целях реализации капиталоемких мероприятий в городских агломерациях». Их направят на строительство Яблоновского моста.

Напомним, в 2020 году на строительство Яблоновского моста выделили более 1 млрд рублей, из них 564 млн получили из федерального бюджета.

Строительство ведется в три этапа. В конце января 2021 года стало известно о завершении строительства первой очереди (возвели пять опор из семи планируемых, завершили верхнюю часть свайного фундамента, перестроили почти 490 м газопровода). На данном этапе дублер Яблоновского моста готов на 16%.

Строительство нового Яблоновского моста ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Длина сооружения составит 400 м, мост будет иметь по две полосы в каждом из направлений, тротуар и велосипедную дорожку.

Планируется, что новый мост заменит существующий, который был построен в 50-х годах прошлого века и сегодня находится в ветхом состоянии. Изначально планировалось завершить строительство в 2024 году, однако в конце января 2021 года замминистра транспорта Краснодарского края Александр Писаренко заявил, что при более быстром выделении финансирования из федерального бюджета работы могут быть завершены к началу 2023 года.

Наталья Решетняк