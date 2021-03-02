Новороссийский пансионат закрыли на 60 суток после отравления футболистов

Деятельность новороссийского пансионата имени Майнстренко, в котором отравились воспитанники крымской академии футбола, приостановлена на 60 суток по решению суда. У повара, который готовил для детей, выявили норовирус, сообщили “Ъ-Кубань”в пресс-службе Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Представитель краевого управления Роспротребнадзора Ирина Воронкова рассказала, что у детей выявлен тот же возбудитель вируса, что и у повара. По ее данным, он мог передаться через салат «Оливье», который ели спортсмены. Госпожа Воронкова также отметила, что дети приехали в пансионат без согласования с территориальным управлением ведомства.

В ходе проверки специалисты Роспотребнадзора также нашли в пансионате более 400 кг просроченной продукции. Сотрудников пищеблока отстранили от работы.

Как писал “Ъ-Кубань”, о том, что в новороссийском ФГБУЗ «Пансионат им. А.И. Майстренко» зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции, стало известно 19 февраля, с отравлением были госпитализированы несколько детей и взрослых.

Известно, что они прибыли в Новороссийск из Крыма 12 февраля на спортивные сборы. Всего в группе было 46 детей в возрасте 15-17 лет. Их также сопровождали 11 взрослых. Группа остановилась в пансионате в пос. Широкая Балка.

18 февраля некоторые дети и взрослые почувствовали недомогание и обратились к фельдшеру, прибывшему вместе с ними, жалуясь на пищевое расстройство. После этого они также обратились в городскую инфекционную больницу.

Роспотребнадзор и СК начали проверку учреждения. Сейчас все 12 подростков и пять взрослых выписаны из больницы в удовлетворительном состоянии.

Виктория Колганова