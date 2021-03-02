Краснодарский «Ключавто» собирается купить крупнейший омский автохолдинг «Евразия»

Краснодарская ГК «СБСВ-Ключавто» уведомила ФАС о планах купить омский автохолдинг ГК «Евразия моторс» – крупнейшего игрока на региональном рынке, сообщает “Ъ-Сибирь”.

Речь идет о покупке 100% уставных капиталов 11 юридических лиц ГК «Евразия моторс», среди которых ООО «Евразия моторс», ООО «Евротехцентр», ООО «Евразия». По данным “Ъ-Сибирь”, они принадлежат омскому предпринимателю Геннадию Фридману, его сыну Илье Фридману и внуку Марку Фридману.

«Бизнес — это не Родина, его можно продавать. Нормальный подход: если дешево продают — покупаем, если дорого покупают — продаем», - цитирует издание Геннадия Фридмана. По словам бизнесмена, подробности сделки и цена продажи пока неизвестны.

По данным официального сайта, группа компаний «Евразия моторс», работает в Омске с 1998 года, объединяет 12 автосалонов, девять брендов (Volkswagen, Nissan, Mercedes-Benz, Datsun, Hyundai, Renault, Mitsubishi, Skoda, KIA, Chery, Changan), а также автотехцентр «Евразия эксперт». «Суммарная выручка 11 компаний холдинга, на которые претендует «Ключавто», в 2019 году составила около 7,5 млрд руб., чистый убыток — 32,5 млн руб.», - пишет “Ъ-Сибирь”.

Как писал “Ъ-Кубань”, в 2019 году выручка ГК «СБСВ-Ключавто» выросла до 103,5 млрд руб. Всего в 2019 году в автосалонах холдинга было реализовано 75 979 автомобилей, что на 11,8% больше, чем в 2018 году.

В течение 2019 года ГК «СБСВ-Ключавто» активно изменяла доли в своих дочерних компаниях. Так в конце мая доля ГК в дочерней компании ООО «СБСВ-Ключвто ХЦ-Курск» увеличилась с 50% до 100%. В этом же месяце Группа стала владельцем 20% ООО «СБСВ-Ключавто Липецк-Ф».

Виктория Колганова