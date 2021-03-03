Спортивный директор «Тамбова» с мая 2021 года станет гендиректором ФК «Кубань»

Спортивный директор футбольного клуба «Тамбов» Павел Худяков с 16 мая 2021 года станет генеральным директором ФК «Кубань». Об этом было объявлено на пресс-конференции команды, прошедшей 3 марта.

В настоящее время господин Худяков продолжает исполнять свои обязанности в ФК «Тамбов», но он также консультирует собственников кубанского клуба по различным вопросам.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, о том, что Павел Худяков может в новом сезоне перейти в краснодарскую «Кубань», стало известно в начале января 2021 года. Тогда он сообщил, что ведутся переговоры с клубом, однако уточнил, что до конца текущего сезона точно продолжит работу в Тамбове.

«Сейчас я полностью сконцентрирован на том, чтобы спасти "Тамбов" от снятия с чемпионата России», – прокомментировал Павел Худяков.

Ранее пост гендиректора ФК «Кубань» занимал Станислав Лысенко. В настоящее время обязанности руководителя клуба исполняет Наталья Избицкая.

Андрей Ульченко, Алексей Белянин