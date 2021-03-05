Новым главой минфина Адыгеи назначен Виктор Орлов

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов назначил новым министром финансов республики Виктора Орлова, ранее руководившего финансовым управлением администрации Майкопа, сообщает пресс-служба главы республики.

Виктор Орлов сменил на посту руководителя минфина Довлетбия Долева, который ушел на пенсию. Ранее господин Орлов прошел процедуру тестирования в Минфине РФ и подтвердил компетенции, отмечают в пресс-службе руководства Адыгеи.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов, ставя задачи перед новым министром финансов, отметил, что минфину необходимо совместно с министерством экономического развития и торговли РА реагировать на текущие экономические процессы для повышения доходной части бюджета и оптимизации расходов.

«Мы постоянно чувствуем поддержку со стороны Президента России Владимира Путина, Правительства РФ. Существенные средства федерального и республиканского бюджетов направляются на решение стратегических задач и актуальных вопросов. Нужно полностью исключить риски финансовых нарушений и недостижения показателей», - сказал господин Кумпилов.

Виктор Орлов родился в Майкопском районе, окончил Майкопский государственный технологический университет по экономической и инженерной специальностям, является кандидатом экономических наук. Работал в налоговой инспекции Майкопского района, с 2012 года был заместителем руководителя финансового управления администрации Майкопа, в 2015 году возглавил его.

Как писал “Ъ-Кубань”, предыдущий глава минфина Адыгеи Довлетбий Долев ушел в отставку в августе 2020 года.

Виктория Колганова