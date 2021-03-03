«Агрокомплекс» Ткачева сохранил лидерство в рейтинге крупнейших землевладельцев Forbes

«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева снова возглавил рейтинг крупнейших владельцев земли на территории России по версии Forbes. Кубанская агрофирма владеет сельхозугодьями общей площадью 660 тыс. га в самых дорогих регионах страны – Краснодарском, Ставропольском крае и Ростовской области. Стоимость земли, которой распоряжается «Агрокомплекс», оценивается изданием в 88,6 млрд руб.

В холдинг входят 60 предприятий, специализация которых – мясное и молочное животноводство, растениеводство, садоводство, переработка сельхозпродукции. Выручка компании в 2020 году составила 106 млрд руб.

Также в первую десятку рейтинга вошел кубанский концерн «Покровский» - он занимает шестую строчку с земельным банком 242 тыс. га стоимостью 36,3 млрд руб. Среди имущества концерна - шесть элеваторов, завод по производству комбикорма, сеть магазинов и мукомольная фабрика, годовой валовый сбор сельхозпродукции превышает 2 млн т. Компания также занимается строительством и девелопментом недвижимости.

Ольга Логинова