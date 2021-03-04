ГК «Аэродинамика» вложит в новый аэропорт Краснодара 20 млрд рублей

Группа компания «Аэродинамика» вложит 20 млрд руб. в строительство нового аэропорта Краснодара. Об этом, как передает корреспондент “Ъ-Кубань”, заявил директор по развитию инфраструктуры компании Ренат Сайфуллин.

По его словам, территория перспективного развития, ядром которой станет международный аэровокзальный комплекс Краснодар, составит более 2,5 тыс. га. Здесь планируется строительство транспортно-логистического центра, железнодорожной станции, автовокзала, объектов туристической отрасли.

Площадь нового терминала составит 80 тыс. кв. м, он сможет обслуживать до 10 млн пассажиров в год. Таких показателей пассажиропотока планируется достичь к 2030 году, когда введут транспортно-пересадочный узел. К 2024, после окончания первого этапа строительства, аэропорт будет принимать в год до 6-8 млн пассажиров. Сейчас комплекс рассчитан только на 4,5 млн пассажиров.

Ренат Сайфуллин отметил, что реализовать такой проект без участия государства невозможно. Из федерального бюджета выделят около 4,5 млрд руб. на строительство перрона и рулежной дорожки. Объем инвестиций инвестора – более 20 млрд руб. Кроме того, по данным администрации Краснодарского края, власти региона вложат 7,7 млрд руб. вложат власти Краснодарского края: эти деньги пойдут на строительство дороги от трассы М-4 «Дон».

«Сегодня мы уже завершаем проектирование и уже в апреле планируем подавать документы в госэкспертизу. Этим летом приступим к строительству. Объект планируем ввести в эксплуатацию в конце 2023 года»,– рассказал господин Сайфуллин.

Вице-губернатор Александр Руппель также рассказал, что со стороны администрации края проекту оказывается содействие и в получении технических условий на подключение к инженерным сетям. Он также подчеркнул, что строительство самого аэровокзала – только первый этап масштабного проекта по созданию полноценного мультимодального транспортно-пересадочного узла, который рассчитан до 2042 года.

«Этот хаб будет оказывать, в том числе, услуги железнодорожного, автомобильного и общественного транспорта, что приведет к серьезному увеличению коммерческой активности вокруг аэропорта. Там начнет формироваться новая «точка роста» деловой и производственной активности», – отметил он.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в декабре 2021 года сообщалось, что власти Краснодарского края в 2021 году заключат соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) на строительство нового терминала аэровокзального комплекса Краснодара. Объем инвестиций составит 25,6 млрд руб. Работы по проектированию нового терминала аэропорта Краснодара начались в мае этого года. Планируется, что основные работы по строительству нового аэропорта начнутся весной 2021 года.

Андрей Ульченко, Алексей Белянин