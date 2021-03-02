К «Евразии» подбирают «Ключавто»

Краснодарская ГК «Ключ­авто» уведомила ФАС о планах купить омский автохолдинг ГК «Евразия моторс», который является крупнейшим на региональном рынке. Речь идет о покупке 100% уставных капиталов 11 юридических лиц группы. Эксперты оценивают стоимость актива в 0,9–1,5 млрд руб., а участники рынка опасаются перераспределения квот импортеров.



ФАС России получила ходатайства краснодарского ООО «ГК „СБСВ-Ключавто“» (входит в ГК «Ключавто») о приобретении 100% уставных капиталов 11 юридических лиц омского автохолдинга «Евразия моторс». «Заинтересованные лица вправе представить в антимонопольный орган сведения о влиянии сделки, заявленной в ходатайстве, на состояние конкуренции»,— говорится в сообщении антимонопольной службы. По данным картотеки ФАС, речь идет о покупке ООО «Евразия моторс», ООО «Евротехцентр», ООО «Евразия» и других компаний группы. Все они, по данным «СПАРК-Интерфакс», принадлежат семье омского предпринимателя Геннадия Фридмана — его сыну Илье Фридману и внуку Марку Фридману. «Бизнес — это не Родина, его можно продавать. Нормальный подход: если дешево продают — покупаем, если дорого покупают — продаем»,— сказал в беседе с „Ъ-Сибирь“ Геннадий Фридман. Окончательной информации по сделке, по его словам, еще нет, ее стоимость он не назвал, предположив, что ясность может появиться на этой неделе. В «Ключавто» от комментариев о покупке омского автохолдинга отказались, пообещав предоставить информацию позже.

Группа компаний «Евразия моторс», по данным официального сайта, работает в Омске с 1998 года и на данный момент объединяет 12 автосалонов, девять брендов (Volkswagen, Nissan, Mercedes-Benz, Datsun, Hyundai, Renault, Mitsubishi, Skoda, KIA, Chery, Changan), а также автотехцентр «Евразия эксперт». По данным «СПАРК-Интерфакс», суммарная выручка 11 компаний холдинга, на которые претендует «Ключавто», в 2019 году составила около 7,5 млрд руб., чистый убыток — 32,5 млн руб. «Ключавто» — один из крупнейших автомобильных холдингов России. По данным официального сайта, первый дилерский центр (Mercedes-Benz) компания открыла в 2001 году в Краснодарском крае. Сейчас сеть насчитывает 70 дилерских центров по продаже новых автомобилей и 14 центров по продаже автомобилей с пробегом в 18 городах. Самый восточный из них — в Новосибирске. Как сообщал „Ъ-Краснодар“, в 2019 году совокупная выручка автохолдинга «Ключавто» составила 103,5 млрд руб. Согласно данным агентства «Автостат», на середину января 2021 года у холдинга «Ключавто» насчитывалось 86 дилерских контрактов. «По этому показателю он уступает „Автомиру“ (94) и Major (92), но опережает „Транстехсервис“ (84) и „Рольф“ (62)»,— сообщили „Ъ-Сибирь“ в «Автостате».

По оценкам владельца омского автохолдинга «Феникс-авто» Сергея Сырникова, «Евразия моторс» занимает около 50% авторынка Омска, вторую половину делят между собой несколько меньших по объемам продаж компаний. Господин Сырников рассказал, что участники рынка уже обсуждали между собой возможные последствия предстоящей сделки и сошлись в том, что ситуация будет зависеть «от поведения импортеров»: «У нас есть один страх — что „Ключавто“ будет влиять на импортеров, чтобы им выделяли больше квот, потому что компания сама по себе огромная. Если этого не случится, то ничего для участников рынка не изменится. Задача у всех одна: продавать и зарабатывать».

Эксперт авторынка Николай Видинеев в беседе с „Ъ-Сибирь“ отметил, что до сих пор у краснодарской компании на территории Сибири не было официального дилерства ни одной из марок. Интерес «Ключавто» к Омску эксперт объяснил «набиванием портфеля»: «В их состоянии, когда в холдинге под 100 дилерских центров, так бы сделал любой. Они могут себе позволить взять даже неликвидное направление — у „Ключавто“, учитывая его размеры, есть огромное кредитное плечо».

По мнению ведущего эксперта УК «Финам менеджмент» Дмитрия Баранова, стоимость группы компаний может находиться в диапазоне 0,9–1,3 млрд руб. Главный аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов полагает, что автодилерская сеть такого уровня и с текущим уровнем убытка может быть продана за 1–1,5 млрд руб.

«„Евразия моторс“ — крупный игрок на региональном рынке, его покупка для „Ключавто“ может являться стратегическим шагом, чтобы расширить бизнес за Уралом»,— считает господин Антонов. Дмитрий Баранов отмечает, что сегодня состояние авторынка остается сложным из-за продолжающейся пандемии коронавируса и мер по борьбе с ним, поэтому возвращение средств, потраченных на сделку, «может занять больше времени, чем в другой экономической ситуации».

По данным «Автостат инфо», в январе 2021 года в Омске было продано 558 новых легковых автомобилей, что на 13,6% больше, чем в том же месяце прошлого года. На местном рынке лидируют Lada (137 автомобилей за месяц), Kia (82) и Hyundai (64). В тройку самых покупаемых моделей в январе вошли Lada Granta (58), Hyundai Creta (36) и Kia Rio (36).

Дарья Решетникова