«Остров» поделили на зоны

Власти Краснодара представили на суд общественности концепцию благоустройства одного из крупнейших городских парков «Солнечный остров». Согласно проекту, в парке планируют создать зону тихого отдыха, установить теннисные корты, обустроить футбольное поле и памп-трек. Стоимость реконструкции пока не называется. Проект привлекает своим размахом горожан, но вызывает конфликт между властью и бизнесом: в результате реконструкции территорию парка вынуждены покинуть предприниматели, проработавшие здесь много лет.

Администрация Краснодара представила на общественное обсуждение проект благоустройства территории парка «Солнечный остров». Стоимость реконструкции “Ъ-Кубань” в мэрии не назвали, но, согласно проекту, парк ждет масштабное обновление.

Как рассказала главный архитектор Краснодара Наталья Машталир, территорию парка зонируют. Здесь будут располагаться только объекты спортивного и рекреационного назначения: зоны тихого отдыха, теннисный корт, футбольное поле и памп-трек. «Это — идеальная территория для строительства памп-трека мирового уровня», — отметила госпожа Машталир. Но, по ее словам, в настоящий момент есть проблема: часть объектов не соответствуют режиму особо охраняемой природной территории (ООПТ), которая присвоена парку. Чтобы урегулировать вопрос, власти Краснодара уже обратились с письмом в региональное министерство природных ресурсов. Ответ пока не получен.

Из старых объектов в парке останутся зоопарк и аттракционы. Торговля будет осуществляться в капитальных объектах, которые приведут к единому архитектурному облику. Из нестационарных точек здесь разместят несколько тележек с мороженым и водой, остальные демонтируют.

Проект изменения одного из самых популярных городских парков вызвал активную реакцию горожан задолго до официальной презентации. К примеру, 22 февраля участники движения «Городские решения» создали на платформе Change. org петицию в адрес компании «Лукойл» с просьбой создать экопляж в парке «Солнечный остров (компания использует воду озера Старая Кубань, расположенного в парке, для технологических целей ТЭЦ). 1 марта петицию подписали 1521 человек.

По словам участника «Городских решений» Мирослава Вальковича, активистов уже пригласили в администрацию для обсуждения данного предложения.

Вместе с тем благоустройство парка вызвало конфликт между властью и владельцами торговых и развлекательных объектов, которые много лет арендовали участки в парке, а теперь договоры аренды признали недействительными.

Напомним, в декабре 2020 года администрация Краснодара и владелец «Сафари-парка» (зоопарк), расположенного на территории «Солнечного острова», после многолетних судебных разбирательств, заключили мировое соглашение о передаче права собственности на земельные участки в парке муниципалитету. Объект продолжит работу на правах аренды земельного участка.

В это же время МУП «Парки, инвестиции, туризм» (предприятие работало до декабря 2020 года) преобразовали в МБУК «Краснодарские парки».

В связи с реорганизацией и образованием нового земельного участка, переданного МБУК «Краснодарские парки» в бессрочное пользование, 34 действующих договора аренды с третьими лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность на территории парка «Солнечный остров» начали расторгать, а 89 нестационарных объектов (киоски и торговые павильоны), расположенных в парке, признали незаконными постройками и постановили демонтировать.

Собственники кафе, торговых и развлекательных объектов, которые планируют снести, намерены защищать свои интересы.

Как рассказали “Ъ-Кубань” директор кафе «Парковъ» Олег Матвиенко, до 2020 года парки, включая «Солнечный остров», не финансировались из городского бюджета, благоустройство осуществлялось в рамках соглашения между МУП «Парки, инвестиции, туризм» и предпринимателями. То есть бизнесмены вкладывали в развитие не только собственного бизнеса, но и в инфраструктуру парка. В результате остались ни с чем.

«Мы обратились в прокуратуру Краснодара с просьбой вмешаться в ситуацию, но наше обращение направили на рассмотрение в администрацию города. Власти не ведут с нами диалог, с концепцией парка нас не ознакомили, хотя утверждают обратное», — говорит господин Матвиенко.

Владельцы торговых точек, которые планируют снести, в настоящий момент обсуждают дальнейшие шаги по защите своих интересов.

Наталья Решетняк