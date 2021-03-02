Настоятель Свято-Духова монастыря просит губернатора Кубани не строить рядом мусорный полигон

Фото: Экологическая Вахта по Северному Кавказу

Настоятель Свято-Духова мужского монастыря архимандрит Иоанн обратился к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой рассмотреть возможность переноса планируемого неподалеку строительства полигона ТКО в другое место. Обращение опубликовала Экологическая Вахта по Северному Кавказу.

Речь идет о мусорном полигоне в Тимашевском районе на территории Роговского сельского поселения вблизи от хутора Некрасов. Строительство реализует АО «Мусороуборочная компания», в конце 2020 года получившая статус регоператора Тимашевской зоны.

«Недавно стало известно, что в километре от этого Святого места запланировано размещение мусорного полигона. Подобный факт очень беспокоит братию монастыря и многочисленных паломников, даже само по себе нахождение такого объекта в прямой видимости, оскорбляет чувства верующих», - говорится в обращении.

По словам представителя РПЦ, Свято-Духов мужской монастырь является крупным духовно-просветительским центром Краснодарского края, а подворье стало местом паломничества не только для верующих России, но и для жителей ближнего и дальнего зарубежья.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, жители поселка Глубокий Новокубанского района Краснодарского края выступают против строительства крупного экотехнопарка для обработки и захоронения отходов. Реализовать проект намерено ООО «ЭкоЦентр» (регоператор по обращению с ТКО Новокубанской зоны).

Наталья Решетняк