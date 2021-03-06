Россия конфисковала бруклинский актив

Новосибирский суд рассмотрел иск прокуратуры о конфискации зарубежной недвижимости члена-корреспондента РАН Евгения Покушалова, ранее занимавшего пост заместителя директора по научно-экспериментальной работе Национального медицинского исследовательского центра Минздрава РФ имени академика Мешалкина. В доход государства реквизирована квартира российского кардиохирурга в Нью-Йорке площадью 100 кв. м и стоимостью около $1,3 млн, приобретенная, по данным прокуратуры, на незаконные доходы. В конфискации еще одной квартиры, совладельцем которой является медик, суд отказал.

Советский райсуд Новосибирска частично удовлетворил исковое заявление прокурора Новосибирской области Якова Хорошева об обращении в доход государства недвижимости в США, принадлежащей бывшему заместителю директора центра имени Мешалкина 46-летнему Евгению Покушалову.

Следует отметить, что кардиохирург Покушалов имеет множество регалий: в 2005 году в возрасте 31 года он защитил докторскую диссертацию, спустя десять лет получил звание члена-корреспондента РАН, является автором около 300 научных работ, награждался за научное обоснование и внедрение в клиническую практику «новой концепции снижения заболеваемости и смертности среди пациентов с нарушениями ритма сердца». В мае 2020 года он занял пост заместителя гендиректора по науке и развитию сети клиник «Центр новых медицинских технологий».

Основанием для предъявленного иска к кардиологу стали материалы проведенной проверки. «Она установила, что бывший заместитель руководителя клиники вопреки требованиям законодательства о противодействии коррупции не отразил в ежегодных справках о доходах сведения о принадлежащей ему с 2014 года на праве собственности квартире в Нью-Йорке стоимостью почти $1,3 млн, а также о произведенных на ее приобретение расходах. Он также не сообщил о приобретении в 2017 году фирмой (One Hanson Place 16G LLC.— “Ъ”), совладельцем которой он является, еще одной квартиры в Нью-Йорке аналогичной стоимости»,— сообщили в прокуратуре.

Проверяющие потребовали от медика доказательств приобретения зарубежной недвижимости на законные доходы, но так их и не получили.

Согласно калькуляции прокуроров, официальных доходов кардиохирурга и его супруги было явно недостаточно для покупки двух квартир в нью-йоркском Бруклине площадью около 100 кв. м каждая. Согласно декларациям, в 2014 году совокупный доход семьи Покушаловых составил около 8,2 млн руб., в 2015-м — более 19 млн руб., в 2016-м — примерно 35 млн руб., в 2017-м — 5,7 млн руб., а всего свыше 67 млн руб.

Прокуратура потребовала реквизировать имущество, приобретенное, по ее мнению, на неподтвержденные доходы. Суд удовлетворил требования истца наполовину. Он обратил в доход государства принадлежащую кардиохирургу квартиру. В удовлетворении исковых требований о взыскании квартиры, одним из совладельцев которой являлся господин Покушалов, суд отказал. Как сказали в прокуратуре, вопрос об обжаловании принятого судом решения будет принят после ознакомления с его текстом.

«Все имущество, которое упоминается в документе прокуратуры области, находится в юрисдикции Соединенных Штатов. И собственники тоже находятся на территории США. Евгений Анатольевич к этому имуществу отношения никакого не имел и не имеет. Ни он, ни члены его семьи. Исходя из этого, мы и возражали против заявленных требований»,— сказал “Ъ” адвокат Николай Украинцев.

Если судебное решение вступит в законную силу, его и другие документы направят в Генпрокуратуру РФ, которая должна инициировать процедуру исполнения судебного решения в соответствии с международными договорами. И хотя прецеденты взыскания средств с обвиняемых, находящихся в США, в пользу России уже были, сложно даже представить, как можно отобрать недвижимость в Нью-Йорке и передать ее РФ. Поскольку исполнить данное решение будет практически невозможно, надзорный орган в итоге, очевидно, организует новый процесс о взыскании с кардиолога суммы, эквивалентной стоимости конфискованной недвижимости.

Отметим, что источниками доходов Евгения Покушалова прокуратура заинтересовалась после того, как он стал обвиняемым по уголовному делу о хищениях на сумму 1,3 млрд руб. в центре имени Мешалкина. Махинации при госзакупках выявила ФСБ. Обвиняемыми по этому делу также проходят бывший руководитель медцентра Александр Караськов и его супруга Ирина Бойцова, занимавшая пост заместителя директора по организационно-клинической работе. В ближайшее время подследственным будет предъявлено обвинение в окончательной редакции, после чего они приступят к ознакомлению с материалами дела.

Альберт Константинов, Новосибирск