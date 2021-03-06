Persona non gromko

Франция и РФ в конце прошлого года выслали из своих столиц по одному дипломату другой стороны. Россиянин был заподозрен в шпионаже. Об этом сообщило французское издание Les Echos. Высылки были произведены без лишнего шума. В МИД РФ и посольстве Франции в Москве отказались подтвердить или опровергнуть “Ъ” эту информацию.

О взаимной высылке дипломатов сообщило в конце этой недели французское издание Les Echos. «"Без комментариев" — вот и весь комментарий, который предоставило посольство Франции в Москве. Но из надежных источников Les Echos узнала, что одного из руководителей экономического отдела посольства РФ в Париже застали в момент совершения акта шпионажа,— пишет газета.— Франция его выслала. Россия пошла на симметричный шаг, выслав, в свою очередь, одного из дипломатов экономического отдела посольства Франции в Москве. Публично об этом обмене высланными дипломатами не сообщалось».

В посольстве Франции в Москве “Ъ” сказали то же самое, что и газете Les Echos: «Нет комментариев». Не смогли прокомментировать публикацию французского СМИ и в МИД РФ.

Как отмечает издание, в настоящее время Франция и Россия «пытаются сохранить хотя бы внешне хорошие отношения, несмотря на новое нарастание напряжения после предполагаемого отравления Алексея Навального, деятеля антикремлевской оппозиции». Действительно, на февральской виртуальной сессии Мюнхенской конференции по безопасности президент Франции Эмманюэль Макрон единственный из выступивших представителей западных государств и организаций призвал к диалогу с Россией. «Нам нужно вместе заново построить архитектуру общей безопасности, которая должна включать в том числе диалог с Россией,— говорил президент.— Этот диалог должен быть требовательным, но является необходимым условием для мира в Европе». Несмотря на напряженную политическую обстановку, сохраняется и возможность визита в РФ французского президента — эту информацию в конце января подтверждал замглавы МИД РФ Александр Грушко, а затем, в интервью «РИА Новости», и посол Франции в Москве Пьер Леви.

Напомним, высылка дипломатов — один из инструментов дипломатической практики. Согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, государство пребывания «может в любое время, не будучи обязано мотивировать свое решение, уведомить аккредитующее государство, что глава представительства или какой-либо из членов дипломатического персонала представительства является persona non grata или что любой другой член персонала представительства является неприемлемым». Другая сторона должна в таком случае отозвать дипломата из посольства, и обычно сотрудники диппредставительств уезжают на родину, однако затем могут продолжать карьеру в МИДе или в представительствах в других странах. «Бывает по-разному, но вообще раньше было принято делать это дискретно, не привлекая внимания,— пояснил “Ъ” один из собеседников, близко знакомый с дипломатической практикой.— Возможно, с обеих сторон не хотели выносить сор из избы, учитывая, что отношения между двумя странами, несмотря на любезные слова, весьма натянутые».

В последние годы высылка российских дипломатов из стран Запада или наоборот (с последующими «симметричными мерами» другой стороны) нередко оказывается в центре внимания политиков и журналистов. Самым массовым скандалом стало объявление США 29 декабря 2016 года о высылке 35 российских дипломатов: позже Россия объявила о необходимости сократить число сотрудников дипмиссии США с 755 до 455 (до числа сотрудников российской дипмиссии в США). Нередко подобные истории комментируют лично первые лица стран. Например, в июне 2020 года о высылке двух россиян на пресс-конференции объявили лично премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и министр иностранных дел Томаш Петршичек.

В 2018 году Британия выслала сразу два десятка российских дипломатов после инцидента в Солсбери, и в знак солидарности к ней присоединились ряд других стран, включая Францию — она выслала четыре человека. Москва в ответ среди других мер объявила, что Россию покинут четыре французских дипломата. И это был единственный такой публичный случай в российско-французской дипломатической практике последних лет.

Галина Дудина, Елена Черненко