Эхинококк на второе

Военные следователи завершили выяснение всех обстоятельств по уголовному делу, возбужденному после заражения эхинококком 74 воспитанников Ульяновского гвардейского суворовского военного училища (УГСУ), большинство из которых после болезни вряд ли смогут продолжить военную карьеру. Обвиняемыми стали инженер-технолог УГСУ и заведующий производством компании, оказывающей услуги питания. Член профильного комитета Госдумы Алексей Куринный считает, что виновники и обстоятельства так и не были выявлены, а также настаивает, что аутсорсинг в питании для военных необходимо запретить, поскольку это связано с боеготовностью армии.

Военной прокуратурой Центрального военного округа (ЦВО) после утверждения обвинительного заключения направлено в Ленинский районный суд Ульяновска уголовное дело о заражении эхинококкозом 74 воспитанников суворовского училища. Об этом сообщила на своем официальном сайте Главная военная прокуратура РФ. Обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ, до шести лет лишения свободы), было предъявлено двум женщинам — инженеру-технологу суворовского училища, которая должна была контролировать качество исполнения услуги по питанию суворовцев, и заведующей производством ООО «Торговый дом СПП» (компания, обеспечивавшая по контракту питание суворовцев).

Как сообщает ведомство, было установлено, что «в результате допущенных указанными лицами систематических нарушений санитарно-эпидемиологических правил при организации питания учащихся в декабре 2017 года произошло массовое заболевание эхинококкозом воспитанников училища, повлекшее причинение трем их них тяжкого вреда здоровью, семидесяти одному — вреда здоровью средней тяжести».

Эхинококкоз — длительное хроническое заболевание, которое развивается при паразитировании у человека личинок эхинококков, которые впоследствии поражают печень, легкие, головной мозг, иногда другие органы.

По словам медиков и эпидемиологов, многие из заболевших суворовцев даже после лечения уже не смогут продолжить военную карьеру по состоянию здоровья.

Заболевание было выявлено случайно при лечении другой болезни у одного из воспитанников училища. В январе 2019 года после жалоб родителей суворовцев было проведено массовое обследование воспитанников, показавшее наличие заболевания у 25 курсантов. Первоначально представители училища и эпидемиологи заявляли, что вина пищеблока «маловероятна», а заражение, скорее, могло произойти от собаки, которую, возможно, гладить воспитанники.

Уголовное дело было возбуждено 4 февраля 2019 года, а затем «в связи с актуальностью и сложностью» передано в военное следственное управление Следственного комитета России (СКР) по ЦВО. Следствие рассматривало три основные версии:

поставка некачественных продуктов с личинками эхинококка;

недостаточная термическая обработка мяса и нарушение санитарно-эпидемиологических правил при мытье продуктов;

умышленные действия третьих лиц по заражению пищи в процессе ее приготовления в столовой.

Компания «Торговый дом СПП» (ТД СПП) специализируется на услугах по предоставлению горячего питания в различные государственные учреждения. В сфере ее действия большинство детсадов и общеобразовательных школ правобережья Ульяновска. В 2018 году региональное управление ФАС заявило о картельном сговоре между ТД СПП и компанией «Альтернатива», позволившем им поделить рынок соцпитания Ульяновска.

В военном следственном управлении ЦВО от комментариев и дополнительных пояснений отказываются. В суворовском училище также отказались от комментариев, пояснив, что «инженер-технолог» уже уволена.

Узнать позицию защиты не удалось — в ВСУ ЦВО называть фамилии адвокатов отказались, Ленинский районный суд на запрос “Ъ” не ответил.

Между тем кандидат медицинских наук, член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный, после обращения которого к генпрокурору и руководителю СКР и было возбуждено уголовное дело, считает, что конкретные причины заражения так и не выявлены.

По его словам, из направленных ему ответов следственных органов следовало, что «экспертизы не выявили механизм и конкретный источник заражения». «Слишком поздно были обнаружены последствия заражения, поздно возбуждено уголовное дело, когда уже какие-либо следы эхинококка найти просто невозможно. Нарушений санитарно-эпидемиологических правил у компании было много, но реальная причина и источник не обнаружены. И пока это выглядит как попытка наказать кого-то при отсутствии достоверных сведений»,— сказал депутат. Он не исключает, что в суворовском училище «могла быть и диверсия», поскольку только халатность вряд ли могла привести к столь массовому заражению. «Я считаю, что аутсорсинг в системе питания военных следует вообще отменить, потому что это напрямую связано с боеготовностью армии»,— настаивает депутат.

Ульяновский юрист Дмитрий Старчиков, занимающийся проблемами здравоохранения и знакомившийся с обстоятельствами дела, считает, что «всю вину пытаются спихнуть на мелких работников», хотя реальные причины надо искать в другом — в системе отбора аутсорсеров, среди людей, которые участвовали в этом процессе.

Сергей Титов, Ульяновск