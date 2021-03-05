Хозяев чемпионата Европы озаботили допуском

Агентство AP сообщило, что Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) рассматривает возможность изменения географии чемпионата Европы. UEFA может исключить из списка принимающих городов испанский Бильбао, ирландский Дублин и шотландский Глазго. У них есть месяц на то, чтобы удовлетворить требование структуры — гарантировать заполняемость трибун не менее чем наполовину. В противном случае матчи могут быть перенесены в Великобританию.

По сообщению AP, UEFA допускает возможность сокращения числа городов—организаторов чемпионата Европы, который из-за пандемии коронавируса был перенесен с лета прошлого года на июнь—июль 2021-го. Из перечня хозяев, который в этом году впервые включил в себя 12 городов на территории 11 государств, могут исчезнуть сразу три — испанский Бильбао, ирландский Дублин и шотландский Глазго.

Дело в том, что из-за карантинных ограничений правительства соответствующих стран пока не могут гарантировать выполнение главного условия со стороны UEFA.

Он настаивает на том, чтобы трибуны во время матчей были заполнены как минимум на 50%. Союз европейских футбольных ассоциаций предоставил городам-хозяевам время на размышление. Дедлайн по предоставлению гарантий относительно количества болельщиков на аренах — 7 апреля.

Пока во всех трех городах, каждый из которых должен принять по три матча группового этапа и по одной встрече 1/8 финала, действуют суровые ограничения. Власти Ирландии на прошлой неделе продлили жестокий карантин, предполагающий полное отсутствие болельщиков на каких-либо соревнованиях, до 5 апреля. Правительство Страны Басков сообщило AP, что намерено «на протяжении трех оставшихся месяцев проявлять осторожность». Там допуск болельщиков на трибуны планируют начать тогда, когда число выявленных случаев инфицирования COVID-19 будет составлять менее ста на 100 тыс. человек. В Шотландии, которая смогла квалифицироваться на крупный турнир впервые после чемпионата мира 1998 года, в проведении матчей заинтересованы сильнее. Там на арены пока также не пускают, однако правительство, пишет Sky Sports, по-прежнему сохраняет намерение провести матчи чемпионата Европы и «будет продолжать подготовку» к турниру.

В том случае, если эти города все же не смогут предоставить гарантии, касающиеся заполнения трибун, UEFA рассматривает возможность переноса матчей из Глазго и Дублина на стадионы в Великобритании, из Бильбао — в другой испанский город.

Однако в UEFA по-прежнему надеются, что этого удастся избежать. «UEFA намерен провести чемпионат Европы в 12 европейских городах в соответствии с графиком, согласованным прошлым летом»,— говорится в официальном заявлении организации. Наряду с Дублином, Глазго и Бильбао матчи чемпионата примут Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Копенгаген, Амстердам, Будапешт и Санкт-Петербург.

Екатерина Ремизова