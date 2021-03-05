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Фото: Vincent West / Reuters

Хозяев чемпионата Европы озаботили допуском

Бильбао, Дублин и Глазго могут утратить право проведения матчей турнира

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Агентство AP сообщило, что Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) рассматривает возможность изменения географии чемпионата Европы. UEFA может исключить из списка принимающих городов испанский Бильбао, ирландский Дублин и шотландский Глазго. У них есть месяц на то, чтобы удовлетворить требование структуры — гарантировать заполняемость трибун не менее чем наполовину. В противном случае матчи могут быть перенесены в Великобританию.


По сообщению AP, UEFA допускает возможность сокращения числа городов—организаторов чемпионата Европы, который из-за пандемии коронавируса был перенесен с лета прошлого года на июнь—июль 2021-го. Из перечня хозяев, который в этом году впервые включил в себя 12 городов на территории 11 государств, могут исчезнуть сразу три — испанский Бильбао, ирландский Дублин и шотландский Глазго.

Дело в том, что из-за карантинных ограничений правительства соответствующих стран пока не могут гарантировать выполнение главного условия со стороны UEFA.

Он настаивает на том, чтобы трибуны во время матчей были заполнены как минимум на 50%. Союз европейских футбольных ассоциаций предоставил городам-хозяевам время на размышление. Дедлайн по предоставлению гарантий относительно количества болельщиков на аренах — 7 апреля.

Пока во всех трех городах, каждый из которых должен принять по три матча группового этапа и по одной встрече 1/8 финала, действуют суровые ограничения. Власти Ирландии на прошлой неделе продлили жестокий карантин, предполагающий полное отсутствие болельщиков на каких-либо соревнованиях, до 5 апреля. Правительство Страны Басков сообщило AP, что намерено «на протяжении трех оставшихся месяцев проявлять осторожность». Там допуск болельщиков на трибуны планируют начать тогда, когда число выявленных случаев инфицирования COVID-19 будет составлять менее ста на 100 тыс. человек. В Шотландии, которая смогла квалифицироваться на крупный турнир впервые после чемпионата мира 1998 года, в проведении матчей заинтересованы сильнее. Там на арены пока также не пускают, однако правительство, пишет Sky Sports, по-прежнему сохраняет намерение провести матчи чемпионата Европы и «будет продолжать подготовку» к турниру.

В том случае, если эти города все же не смогут предоставить гарантии, касающиеся заполнения трибун, UEFA рассматривает возможность переноса матчей из Глазго и Дублина на стадионы в Великобритании, из Бильбао — в другой испанский город.

Однако в UEFA по-прежнему надеются, что этого удастся избежать. «UEFA намерен провести чемпионат Европы в 12 европейских городах в соответствии с графиком, согласованным прошлым летом»,— говорится в официальном заявлении организации. Наряду с Дублином, Глазго и Бильбао матчи чемпионата примут Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Копенгаген, Амстердам, Будапешт и Санкт-Петербург.

Екатерина Ремизова


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