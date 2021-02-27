Вся надежда на «Янг Бойз»

Безрадостное выступление российских клубов в нынешнем евросезоне, завершившемся для них двумя поражениями «Краснодара» от загребского «Динамо» в 1/16 финала Лиги Европы, нашло свое отражение в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA). В ближайшие два-три года Россия не только не сможет претендовать на возвращение себе шестого места, позволяющего выставлять в Лиге чемпионов три клуба, как это было прошлой осенью, но и рискует уступить седьмое место Нидерландам, чей сильнейший представитель «Аякс» продолжает выступление в Лиге Европы.

О глубине нынешнего падения российских клубов в еврокубках говорит хотя бы тот факт, что столь низкий коэффициент UEFA, как сейчас, они не набирали 18 лет, с сезона 2003/04 годов. Правда, тогда сами еврокубки имели иной вид, в частности, вместо Лиги Европы разыгрывался Кубок UEFA. Более того, в 2009 году изменились правила определения рейтинга. Поэтому нынешние 4,333 балла, заработанные в общей сложности на шестерых «Краснодаром», «Локомотивом», «Зенитом», ЦСКА, «Динамо» и «Ростовом», вполне можно считать рекордом со знаком минус. При этом наибольший вклад в общую копилку — 10 зачетных очков из 26 — внес «Краснодар», еще 7 на счету «Локомотива». На остальных приходится чуть больше трети, хотя это не удивительно, поскольку «Динамо» и «Ростов» не попали в групповой этап, а «Зенит» и ЦСКА его попросту провалили.

Беда была бы не столь велика, если бы речь шла только об одном, отдельно взятом сезоне.

Проблема в том, что нынешний спад продолжается уже три года подряд, причем отнюдь не великий показатель весны 2019 года, равнявшийся 7,583 балла, сейчас выглядит едва ли не гигантским достижением (см. справку). В итоге вместо того, чтобы замахнуться в таблице коэффициентов на традиционно «французское» пятое место, о чем еще сравнительно недавно можно было помечтать, Россия в прошлом сезоне пропустила вперед Португалию, опустившись с шестой позиции на седьмую. А это значит, что трех команд в Лиге чемпионов, как в нынешнем сезоне, она не сможет выставить теперь очень долго.

Более того, уже в марте Россия может потерять и седьмое место, уступив его Нидерландам. Это произойдет в том случае, если «Аякс», последний голландский представитель в еврокубках, дважды сыграет вничью или один раз обыграет швейцарский «Янг Бойз» на стадии 1/8 финала Лиги Европы. Тогда голландский показатель (38,000) увеличится на 0,4 и превзойдет российский (38,382). Причем шансы на подобное развитие событий достаточно велики. В 1/16 финала «Аякс» дважды обыграл лидера чемпионата Франции «Лилль» и в противостоянии с лидером швейцарского чемпионата выглядит фаворитом.

Отметим, что нынешняя таблица коэффициентов определяет клубное представительство в сезоне 2022/23 годов, а уже со следующего сезона в еврокубках произойдет реформа — добавится еще одно состязание. Страны, занимающие места с 7-го по 10-е, имеют право выставить по две команды в Лигу чемпионов (причем по одной непосредственно в групповой этап), по одной — в Лигу Европы и по две — в тот самый новый турнир, Лигу конференций. Однако через пару лет у России сгорят больше половины баллов, составляющих ее нынешнюю общую сумму, и тогда она может опуститься за пределы первого десятка. В таком случае обоим ее лучшим клубам, в том числе чемпиону, придется начинать Лигу чемпионов с квалификации. Поэтому уже в следующем сезоне надо прибавлять.

Евгений Федяков