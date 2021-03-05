«Пара из будущего»: в прокат вышел фильм, снятый в Нижнем Новгороде Накануне вечером в Нижнем Новгороде состоялась премьера фильма «Пара из будущего»

Это история о супругах, находящихся на грани развода. Из 2040 года герои попадают в прошлое, в тот самый день, когда они решили пожениться.

В главных ролях - Сергей Бурунов и Мария Аронова.

По словам режиссера картины Алексея Нужного, зрители привыкли видеть на экранах Москву или Санкт-Петербург, но ему захотелось показать больше «воздуха» и любви. Все это он нашел в городе на слиянии Оки и Волги.

Как заявил министр культуры Нижегородской области Олег Беркович, интерес киношников к Нижнему Новгороду вновь начал возрастать.