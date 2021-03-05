В Краснодаре в парке «Солнечный остров» ликвидируют возгорание на площади 200 квадратных метров

В Краснодаре в парке «Солнечный остров» пожарные ликвидируют несколько очагов возгорания мусора на площади 200 кв. м., сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Сообщение о пожаре поступило в 17.19. Спустя восемь минут пожарные подразделения прибыли на место. Всего в тушении задействовано три человека личного состава и одна единица техники.

Напомним, парк «Солнечный остров» является особо охраняемой природной территорией.

Как писал “Ъ-Кубань”, 1 марта власти Краснодара представили на суд общественности концепцию благоустройства одного из крупнейших городских парков «Солнечный остров». Согласно проекту, в парке планируют создать зону тихого отдыха, установить теннисные корты, обустроить футбольное поле и памп-трек. Стоимость реконструкции пока не называется. Проект привлекает своим размахом горожан, но вызывает конфликт между властью и бизнесом: в результате реконструкции территорию парка вынуждены покинуть предприниматели, проработавшие здесь много лет.

Наталья Решетняк