Глава Минцифры пообещал не допустить отключения интернета из-за разрешений на частоты

Глава Минцифры России Максут Шадаев заявил, что власти не допустят отключения россиян от интернета из-за отсутствия разрешений на радиочастоты, которые используются для домашнего интернета. По информации министерства, сейчас этими частотами пользуются менее 100 тыс. абонентов.

«Мы обязательно договоримся про переходный период и не позволим, чтобы граждане даже на самое небольшое время остались без доступа в интернет»,— говорится в заявлении господина Шадаева.

Минцифры подтвердило, что силовые ведомства пока «не согласовали продление ранее выданных разрешений на частоты». Продолжается обсуждение условий продления. Вместе с тем министерство вместе с операторами проработало меры «по недопущению отключения… за счет организации их подключения другими способами».

Минцифры утверждает, что в ближайшее время пройдет заседание Госкомиссии по радиочастотам, на котором рассмотрят вопрос об использовании полос радиочастот в диапазоне 3,5 ГГц.