В Минцифры пообещали не оставить россиян без интернета

Директор департамента государственной политики в сфере связи Минцифры России Андрей Канцуров пообещал, что российские абоненты не останутся без интернета. По словам господина Канцурова, Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) продлит операторам связи разрешения на использование радиочастот для домашнего интернета в ближайшее время. Ранее РБК сообщил, что 11 марта в России закончится действие разрешений на частоты 3,4–3,6 ГГц для оказания услуг доступа в интернет, и у части клиентов в ближайшие дни отключат связь.

«Российские абоненты не останутся без домашнего интернета. В ближайшее время состоится заседание Госкомиссии по радиочастотам, на котором будет рассмотрен вопрос продления решения об использовании полос радиочастот в диапазоне 3,5 ГГц»,— приводятся слова Андрея Канцурова на сайте Минцифры.

Он добавил, что операторы связи могут использовать другие выделенные им диапазоны частот и продолжить предоставлять услуги доступа в интернет уже сейчас. «При этом они должны будут своевременно осуществить замену абонентского оборудования, чтобы исключить перебои со связью, которые могут коснуться крайне небольшого количества абонентов интернета (нескольких тысяч в разных регионах страны)»,— заключил он Андрей Канцуров.