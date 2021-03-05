Люксембург ратифицировал изменение налогового соглашения с Россией

Люксембург ратифицировал протокол по изменению соглашения об избежании двойного налогообложения, сообщил Минфин РФ. Протокол поднимает ставку налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов. Положения протокола будут применяться с 1 января 2022 года.

«Люксембург выполнил внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления в силу протокола по внесению изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения с Россией, который был подписан в Москве 6 ноября 2020 года. Россия получила уведомление о завершении партнерами всех ратификационных процедур по документу»,— указано на сайте российского Минфина.

Отметим, что если бы протокол был ратифицирован до 31 декабря, то его положения применялись бы с 1 января 2021 года. Положения аналогичных соглашений с Кипром и Мальтой уже действуют.

В марте 2020 года президент России Владимир Путин поручил пересмотреть налоговые соглашений с офшорами. В феврале премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что Нидерланды «сопротивляются» пересмотру соглашения даже после начала процедуры его денонсации.

Как Минфин намерен повысить собираемость налогов — в материале “Ъ”.