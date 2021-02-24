Мишустин: Нидерланды пока сопротивляются пересмотру налогового соглашения

Нидерланды пока сопротивляются пересмотру соглашения об избежании двойного налогообложения, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. По его словам, Москва занимает жесткую позицию.

«Президент поддержал все наши с вами проработки по 15%, мы теперь пять основных зон закрыли, мы внимательно смотрим, куда идут капиталы, Кипр закрыт на сегодня, Мальта. Нидерланды пока сопротивляются, я имею в виду ставку налога 15% на дивиденды. Позиция у нас очень жесткая, вплоть до денонсации»,— сказал господин Мишустин на встрече с членами Совета федерации.

Михаил Мишустин заявил, что правительство относится к этому «жестко». В будущем «наведем порядок, потихоньку», сказал он.

Пересмотр налоговых соглашений начался по поручению президента России Владимира Путина. В марте 2020 года он отметил, что с помощью офшоров компании платят по ставкам ниже тех, которые установлены внутри страны. Договоренностей уже удалось достичь с Люксембургом, Кипром и Мальтой.

Подробности — в материале “Ъ” «Третий пошел».