Губернатор Ярославской области вручил награды женщинам за особые заслуги

В преддверии Международного женского дня губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов вручил награды женщинам за особые заслуги в профессии, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Торжественное мероприятие прошло сегодня в Ярославском художественном музее.

Среди награжденных были представители разных профессий, в том числе и журналисты. Почетное звание «Заслуженный журналист Российской Федерации» присвоено редактору газеты «Районные будни» и местного телевещания Некрасовского района Татьяне Репиной. Значки заслуженных работников культуры РФ вручены хормейстеру ДК Угличского района Ольге Аданес-Вега и режиссеру муниципального учреждения «Районный центр культуры и досуга» Светлане Астафьевой. Заслуженным работником физической культуры РФ стала старший тренер МУ «Спортивная школа олимпийского резерва №8 имени В.Г. Беляйкова» Вера Румянцева.

Также глава региона вручил благодарности президента России, грамоты и благодарности губернатора Ярославской области еще 17 женщинам, представляющим различные муниципальные районы и города области.

«Дорогие женщины! Я от всей души желаю вам здоровья, оптимизма и хорошего настроения! Будьте любимы и счастливы. Пусть родные и близкие чаще радуют вас. С наступающим вас праздником весны – с Международным женским днем!»,— поздравил присутствующих на мероприятии женщин господин Миронов.

Дарья Сабаева