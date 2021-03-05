Суд приостановил строительство комплекса для «Ангары» на Восточном

Арбитражный суд Амурской области обязал ООО «ПСО "Казань"» бизнесмена Равиля Зиганшина временно остановить строительные работы на площадке 1а стартового комплекса «Ангара» на космодроме Восточный. По решению суда, работы должны быть приостановлены на 90 дней.

«Суд решил привлечь суд решил привлечь общество с ограниченной ответственностью «Производственно-строительное объединение "Казань"»… к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 9.5 КоАП России в виде административного приостановления строительной деятельности… на срок до 90 суток»,— указано в резолютивной части решения, приложенной к карточке дела на сайте суда.

Статья КоАП, на которую ссылается суд, устанавливает ответственность за продолжение строительных работ до составления актов об устранении недостатков, выявленным надзорным органом, уполномоченным органами власти. Иск в арбитражный суд подал 119 отдел государственного архитектурно-строительного надзора Минобороны РФ.

Представитель ПСО «Казань» сообщил «РИА Новости», что разбирательство касалось несвоевременно поданных документов. По его словам, из-за пандемии компания не могла получить необходимую документацию от поставщиков. ПСО «Казань» сообщила агентству, что «строительство стартового стола для "Ангары" продолжается».

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