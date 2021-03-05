«Ювентус» — «Лацио»: прогноз и ставки на матч Серии А 6 марта

6 марта «Ювентус» примет «Лацио» в рамках 26-го тура Серии А. Матч начнется в 22:45 мск. Аналитики Фонбет рассказали о ставках на этот матч.

В какой форме «Ювентус»

«Старая синьора» идет на третьем месте в Серии А, набрав в 24 матчах 49 очков. В последних 5 турах туринцы одержали сухие победы над «Ромой» (3:0), «Кротоне» (2:0) и «Специей» (3:0), уступили «Наполи» (0:1) и сыграли вничью с «Вероной» (1:1).

«Ювентус» продолжает выступление на три фронта. В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов подопечные Пирло проиграли «Порту» (1:2), а в Кубке Италии прошли «Интер» (2:1, 0:0) на пути к финалу, где встретятся с «Аталантой».

Защитники Леонардо Бонуччи, Джордио Кьеллини, Хуан Куадрадо, хавбек Артур и форвард Пауло Дибала пропустят матч с «Лацио» из-за травм.

В какой форме «Лацио»

В последнее время римляне выступают бескомпромиссно: победили «Аталанту» (3:1), «Кальяри» (1:0), «Сампдорию» (1:0) и проиграли «Интеру» (1:3) и «Болонье» (0:2). В 24 матчах команда Симоне Индзаги набрала 43 очка и расположилась на 7-й строчке в Серии А.

В Лиге чемпионов «Лацио» получил ощутимый удар от «Баварии», разгромившей итальянскую команду в первом матче (1:4).

С «Ювентусом» не сыграют защитники Штефан Раду и Луиз Фелипе, а также полузащитник Мануэль Ладзари. Все восстанавливаются от различных травм.

«Ювентус» – «Лацио»: статистика личных встреч

В первом круге туринцы и римляне сыграли вничью со счетом 1:1. «Ювентус» выиграл 6 из 10 последних матчей Серии А, 3 — «Лацио», а в еще 1 зафиксирована ничья.

Прогноз экспертов на матч «Ювентус» — «Лацио»

Обе забьют и тотал больше 2,5 за 2.05

Римляне отправятся в Пьемонт с большим энергозапасом, ведь в прошлом туре их матч был отменен из-за неявки «Торино». На «Альянц Стэдиум» столичную команду ждет теплый прием. В последних 6 домашних матчах Серии А «Юве» забил минимум 2 мяча, а непревзойденный Криштиану Роналду с 20 мячами оторвался от преследователей в гонке бомбардиров, включая ее прошлогоднего победителя Чиро Иммобиле. Форвард «Лацио» сбавил обороты после сверхрезультативного старта сезона, но в субботу будет самым опасным в составе «орлов». Гости способны пробить оборону «Старой синьоры», ведь им это удалось в 4 из 5 последних матчах в Турине.

Ставка «Обе забьют» зашла в каждой из 5 последних очных встреч «Ювентуса» и «Лацио» в рамках всех турниров, а 4 из 5 этих матчей оказались «верховыми». По многим признакам в следующей игре могут сойтись оба этих исхода.

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