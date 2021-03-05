В Ростове открылся четвертый мобильный пункт вакцинации от коронавируса

В Ростове-на-Дону в ТЦ «Солнышко» (пер. Университетскии 51 / Большая Садовая 103) заработал четвертый пункт вакцинации от COVID-19, сообщает пресс-служба администрации. В пункте будут работать сотрудники больницы № 4. Чтобы поставить прививку, необходимо иметь при себе паспорт, полис и СНИЛС.

Мобильный пункт работает 5 марта — с 13:00 до 16:00, затем с 6 марта по 8 марта включительно — с 11:00 до 14:00. Потом пункт будет работать с понедельника по пятницу с 13:00 до 18:00, а в субботу и воскресенье — с 11:00 до 16:00.

Наталья Шинкарева