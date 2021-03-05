Замглавы Минспорта пожаловался, что киберспортсмены выбирают иностранные команды в FIFA

Замминистра спорта России Андрей Сельский считает странной ситуацией, что российские киберспортсмены играют за иностранные клубы в FIFA. Он также считает проблемой, что игроки при этом передают свои данные за границу.

«Вот мы играем в какую-нибудь FIFA, мы отдаем свои данные за рубеж — это раз, мы играем за игроков зарубежных команд — это два. Странная ситуация, когда у нас чемпионат России по интерактивному футболу и у нас там играют какой-нибудь "Ливерпуль" и ПСЖ»,— сказал господин Сельский в ходе онлайн-конференции по развитию киберспорта в России (цитата по агентству «Москва»).

Замминистра спорта отметил, что вопрос передачи информации — это проблема безопасности данных. «А про российские команды — вопрос про гордость за страну»,— добавил замглавы Минспорта. По его мнению, киберспорту нужны российские команды, «если мы позиционируем спорт как инструмент продвижения в том числе нашей страны, нашей мягкой силы».

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