Магнус Карлсен наиграл экранный доход

Рейтинг самых высокооплачиваемых киберспортсменов впервые в истории возглавил шахматный гроссмейстер — чемпион мира Магнус Карлсен. Этому в значительной степени поспособствовала пандемия COVID-19, из-за которой шахматные турниры стали проводиться в основном в онлайн-режиме. За 2020 год Карлсен, инициировавший две большие турнирные серии, получил суммарно более $510 тыс. призовых. В топ-10 киберспортивного рейтинга попал и еще один шахматист — американский гроссмейстер Хикару Накамура, заработавший в минувшем году $325 тыс.

The Esports Observer опубликовал рейтинг наиболее успешных в коммерческом плане киберспортсменов 2020 года, в топ-10 которого впервые сумели попасть шахматные гроссмейстеры. Участвовавшие из-за пандемии преимущественно в онлайн-турнирах, они смогли по заработкам опередить представителей традиционных киберспортивных дисциплин. Во главе списка оказался норвежский шахматист Магнус Карлсен, владеющий титулом чемпиона мира. В прошлом году он сумел получить за участие в онлайн-чемпионатах более $510 тыс., обойдя известных игроков в Call of Duty — Джеймса Юбэнкса ($383 тыс.) и Йена Портера ($368 тыс.).

«Когда люди думают о киберспорте, они, вероятно, представляют игры CS:GO, DOTA или League of Legends, не обязательно — шахматы. Магнус Карлсен — фантастический чемпион, который помогает поднять авторитет этого вида спорта»,— цитирует представителя крупной американской компании Unikrn, специализирующейся на ставках на киберспорт, Inside the Games.

То, что на время пандемии шахматы, несмотря на отмену или перенос почти всех офлайн-турниров, в том числе и главного — матча за звание чемпиона мира, не исчезли полностью,— отчасти собственная заслуга Карлсена.

Именно норвежец через три недели после остановки в середине марта Кандидатского турнира анонсировал запуск серии с абсолютно беспрецедентным для онлайн-шахмат призовым фондом — $1 млн. Она принесла чемпиону мира $320 тыс.

По данным Chessprizes.com, победа на первом турнире — Magnus Carlsen Invitational — обеспечила норвежцу $70 тыс., триумф на третьем и четвертом этапах — Chessable Masters и Legends of Chess — по $45 тыс. Еще на одном из этапов тура — Lindores Abbey Rapid Challenge — Карлсен занял только четвертое место, что немного подпортило норвежцу статистику и принесло всего лишь $15 тыс. Зато наверстать упущенное он смог в августовском Grand Final, по итогом которого действующему чемпиону мира отошли $140 тыс.

В ноябре Карлсен решил повторить свой успех, запустив еще один онлайн-тур. Новая серия заметно отличается от предыдущей: число соревнований увеличено с пяти до десяти, призовой фонд возрос в полтора раза — до $1,5 млн. Однако пока выжать из нее максимум дохода у норвежца не получается. В первом туре — Skilling Open — он дошел до финала, но победу одержать не смог, во втором — Airthings Masters — сошел на стадии четвертьфинала, уступив россиянину Даниилу Дубову.

В топ-10 рейтинга наиболее высокооплачиваемых киберспортсменов попал и еще один шахматист — пятикратный чемпион США по шахматам, первый номер рейтинга Международной шахматной федерации в блице Хикару Накамура. Американский гроссмейстер, в киберспортивной среде известный больше благодаря своим шахматным стримам на популярной платформе Twitch и сотрудничеству с крупным брендом Team SoloMid, заработал в 2020 году $325 тыс.

Большую часть из них Накамура обеспечил, успешно выступив на турнирах серии Магнуса Карлсена. Уступив действующему чемпиону мира в финале первого тура, американец за второе место получил $45 тыс. Аналогичный результат на втором этапе — Lindores Abbey Rapid Challenge — принес Накамуре $27 тыс. Следующие два тура оказались менее удачными для шахматиста: оба раза он не сумел отобраться в полуфиналы. Зато за участие в Grand Final, закрывающем серию, Хикару Накамура получил $80 тыс.

Екатерина Ремизова