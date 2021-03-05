Для трудоустройства нижегородцев с ментальными нарушениями планируют создать центр

Как стало известно “Ъ-Приволжье”, АНО «Проектный офис стратегии развития Нижегородской области» намерен создать центр для трудоустройства людей с инвалидностью и ментальными нарушениями. До 16 марта управлению по труду и занятости населения вместе с министерством соцполитики, министерством образования, здравоохранения и «Проектным офисом» необходимо определиться где в Нижнем Новгороде и в каком еще муниципалитете будет создана площадка для трудоустройства инвалидов.

К этому же времени необходимо определиться с целевой группой пилотного проекта и разработать план реализации проекта. Общественные организации «Новые возможности» и «Созвездие» вместе с управлением по труду и занятости до конца марта должны создать схему трудоустройства людей с ментальными нарушениями.

Александра Викулова