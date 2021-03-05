«Красное Сормово» направит 250 млн рублей на техническое перевооружение

Завод «Красное Сормово» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) в 2021 году инвестирует 250 млн руб. в техническое перевооружение производства. Это позволит увеличить объем производства с 12 до 15 судов в год, сообщили в пресс-службе предприятия.

На заводе установят новые вальцы в замен старых длиной 6 м для гибки цилиндрических и конических деталей, чтобы снизить трудоемкость и повысить качество гибки металла. Планируется обновить парк рейдовых судов, модернизировать крановое, прессовое и другое оборудование.

Как ранее сообщалось, всего к 2021 году «Красное Сормово» передало заказчикам 22 теплохода проекта RSD59 и первый в России круизный лайнер проекта PV300 «Мустай Карим». «Наша цель – 15 судов в год. В том числе рассматриваем возможность строительства новых речных судов грузоподъемностью 3 – 5 тыс. т»,— заявил генеральный директор предприятия Михаил Першин.

Анастасия Еремина