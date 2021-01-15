«Красное Сормово» за год построило десять сухогрузов

Завод «Красное Сормово» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) завершило производственную программу 2020 года, сообщили в пресс-службе компании. За год предприятие построило десять сухогрузов проекта RSD59, заложило пять краболовных судов и достроило пассажирский теплоход проекта PV300 «Мустай Карим».

«Несмотря на вызовы и ограничения ушедшего годы, мы достигли намеченных ключевых показателей. Практически полностью сформирован портфель заказов на 2021 год»,— рассказал генеральный директор завода «Красное Сормово» Михаил Першин. По его словам, сейчас предприятие имеет возможность строить до двенадцати судов в год.

В частности, в 2020 году «Красное Сормово» сдало восемь сухогрузов для компании «Пола Райз» и два – для ООО «Альфа». Третий сухогруз для «Альфы», который спустили на воду в начале декабря, открыт сдаточную программу 2021 года. Таким образом, за все время предприятие передало заказчикам 22 сухогруза RSD59.

Анастасия Еремина