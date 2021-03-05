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«Леноблводоканал» построил водопровод в Рахье с опережением графика

Новый водопровод протяженностью 1862 метра «Леноблводоканал» построил в поселке Рахья. Сейчас ведутся работы по прокладке отводов для подключения абонентов.

Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области. Отмечается, что новые коммуникации позволят обеспечить поселок водой, полностью соответствующей санитарным нормам. Параллельно «Леноблводоканал» завершает работы по проектированию пяти водоочистных сооружений в Выборге, Волхове, Лодейном Поле, селе Колчаново и поселке Паша Волховского района.

Ранее “Ъ-СПб” писал о предложении «Леноблводоканала» устроить «водную амнистию» жителям Приозерского района.

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