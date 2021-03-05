Мэрия изменяет проект межевания территории у ЖК «Высота» в Воронеже

Мэрия Воронежа выдала задание ООО Специализированный застройщик «Высота» на подготовку изменений в документацию по планировке территории квартала площадью 11,5 га, ограниченного улицами Краснознаменная, Чапаева, переулок Люлина, Гродненская в Воронеже. Это следует из постановления городской администрации. Основанием внесения изменений стало заявление застройщика о внесении изменений в проект межевания территории, утвержденного в мае 2018 года.

Прежний проект планировки территории был подготовлен по заявлению ФК Аксиома. В документации в основном рассматривалась территория проектируемой жилой застройки площадью 2,6 га, ранее принадлежавшие ООО «Воронежский птицекомбинат». На его месте компания реализует ЖК «Высота» на 76,78 тыс. кв.м квартир, рассчитанных на 1920 человек. Анонсировано строительство шести 27-этажных позиций. На данный момент застройщик возводит на участке четвертый жилой дом.

По данным Kartoteka.ru, ООО СК «Высота» зарегистрировано в Воронеже в 2009 году. Уставный капитал — 1,18 млн руб. 85% принадлежит АО ФК «Аксиома», 15% — гендиректору Ивану Кандыбину.

Подробнее об участке Минобороны на Чапаева и претендентах на него — в публикации “Ъ-Черноземье”.