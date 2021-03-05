В Алтайском крае смягчили часть антиковидных ограничений

Власти Алтайского края разрешили посетителям театров, кинотеатров, концертных залов, учреждений клубов и спортивных объектов не соблюдать социальную дистанцию при заполняемости не более 75%. Соответствующие изменения в указ по предупреждению распространения COVID-19 внес губернатор Виктор Томенко.

В то же время, продлен режим самоизоляции для жителяй старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями.

По данным оперштаба, а,с начала пандемии в регионе зафиксировано 44 183 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 39 487 человек, скончались 2 388 пациентов. Привились 61 619 жителей, из них оба компонента вакцины поставили 23 830 человек.

Артем Шпек