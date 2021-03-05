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Хлебопекарной промышленности Пензенской области направят 18 млн рублей

В Пензенской области предприятия хлебопекарной промышленности получат поддержку в 18,1 млн руб., выделенных из федерального и областного бюджетов. Об этом сообщили в правительстве региона.

Так, областное министерство сельского хозяйства объявило о проведении отбора получателей субсидий на осуществление компенсации предприятиям части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий на условиях софинансирования за счет средств федерального бюджета.

В правительстве уточнили, что отбор заявителей будет проводиться региональным органом управления АПК.

Мария Шахрай


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