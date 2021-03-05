Чайка: на Северном Кавказе местами зашкаливает уровень коррупции

На Северном Кавказе вопреки принимаемым мерам местами зашкаливает уровень коррупции, сообщил полпред президента России в СКФО, бывший генпрокурор Юрий Чайка. По оценке господина Чайки, ситуация нуждается в пристальном внимании.

«Уровень коррупции местами зашкаливает. Несмотря на принимаемые меры, ситуация по-прежнему требует пристального внимания»,— ответил господин Чайка в интервью «Российской газете» на вопрос, как обстоят дела с коррупцией в СКФО.

По словам полпреда, предварительно сотрудники окружных прокуратур выявили около 20 тыс. нарушений законодательства о противодействии коррупции, внесли более 11 тыс. актов прокурорского реагирования, за совершенные коррупционные правонарушения к дисциплинарной и административной ответственности привлекли порядка 6 тыс. должностных и юридических лиц и возбудили свыше 150 уголовных дел коррупционной направленности.