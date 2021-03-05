В Перми за 240 млн рублей продается ТЦ Star Mall

В Свердловском районе Перми, на ул. Революции, 5а, на продажу выставили ТЦ Star Mall. По данным объявления на сайте avito.ru, стоимость пятиэтажного здания составляет 240 млн руб., объект продается напрямую собственником. В справочнике 2gis.ru указано, что помещения в ТЦ занимают 12 организаций. Кроме реализации целого здания, владельцы рассматривают возможность продажи объекта по этажам. На сайте avito.ru имеются объявления о сдаче в аренду помещений в Star Mall различной площадью: 42 кв. м, 75 кв. м, 1 тыс. кв. м, 3 тыс. кв. м и других.

Напомним, ТЦ Star Mall на ул. Революции, 5а, строился несколько лет, его сноса добивались городские власти. В 2000 году предприниматель Алексей Старожук приобрел его у ОАО «Авиадвигатель» как объект «незавершенное строительство кафе». Затем предприниматель заключил с администрацией Перми договор об аренде земельного участка под объектом, получил разрешение на строительно-монтажные работы по «универсальному магазину и кафе». Однако в 2007 году инспекция Госстройнадзора выявила отклонения от проектной документации: количество этажей выросло с трех до четырех. В 2009 году суд по требованию администрации города признал объект самовольной постройкой и постановил снести его, но вышестоящая судебная инстанция отменила решение.

С кассационной жалобой в ФАС Уральского округа обращались уже новые собственники объекта: в 2010 году ими стали экс-депутат заксобрания Давид Болквадзе (владел 2/5 доли) и пермская предпринимательница Ирина Джебисашвили (владела 3/5 доли). Предприниматели настаивали, что при решении о сносе объекта не были учтены их интересы. Высший арбитражный суд в ноябре 2010 года отказал администрации города в передаче дела в президиум ВАС для пересмотра.