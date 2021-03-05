«Вашингтон исходит из абсолютно безосновательного обвинения России» Дмитрий Песков — о подготовке Кремля к новым санкциям со стороны Вашингтона

Россия прорабатывает различные сценарии, чтобы защитить интересы страны, граждан и бизнеса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос “Ъ FM” о возможности введения более радикальных санкций со стороны США.

«Мы понимаем, что, исходя из задействованного Вашингтоном механизма, там анонсируется вторая часть санкций», — сказал Дмитрий Песков. При этом пресс-секретарь Кремля подчеркнул, что пока подобные предложения являются «ничем иным как сообщениями СМИ», отметив, что все они фиксируются.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что США обсуждают с Великобританией возможность введения новых ограничений против России за применение химического оружия.

«Вашингтон исходит из абсолютно безосновательного и голословного обвинения России в том, что якобы на ее территории имеется химическое оружие.

Россия уже давно уничтожила все запасы химического оружия, и все программы, которые могут хоть как-то ассоциироваться с производством химического оружия, были свернуты в соответствии с Конвенции о запрещении химического оружия», — заявил Дмитрий Песков.

Первые санкции в отношении России США и ЕС ввели 2 марта. Под американские ограничения попали семь высокопоставленных должностных лиц и три научные организации. Европа ввела санкции против четырех чиновников.