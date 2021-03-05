Число дел о банкротстве в Свердловской области за год выросло на 31%

В 2020 году в Арбитражный суд Свердловской области поступило 7 528 заявлений о банкротстве, в 2019 году их было 5 739, рассказал зампредседателя суда Илья Чураков на пресс-конференции. Таким образом, показатель вырос на 31%. Господин Чураков пояснил, что в основном заявления о банкротстве подают физлиц: в 2020 году таких было 5 721 против 3 473 в 2019 году. «Как правило, за банкротством обращаются сами граждане (95% дел)»,— цитирует Илью Чуракова «Интерфакс».

Число заявлений о банкротстве юрлиц за год сократилось с 2 тыс. до 1,6 тыс. Причиной послужило введение моратория на банкротства во время пандемии, а также пресечение судами случаев контролируемого банкротства, когда между основным кредитором и должником была аффилированная связь.