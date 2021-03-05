В Тольятти учителя заподозрили в жестоком обращении с детьми

В Тольятти по материалам прокурорской проверки возбуждены уголовные дела против учителя начальных классов, жестоко обращавшегося с учениками и устроившегося на работу по поддельным документам (ст. 156 УК РФ, ч. 3 ст. 327 УК РФ). Об этом сообщает региональная прокуратура.

Как выяснилось, педагог предоставил поддельную справку об отсутствии судимости, хотя ранее он преследовался уголовно за преступления против семьи и детства.

Кроме того, в ходе проверки выяснилось, что в 2019 году учитель неоднократно привлекался к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей. Учитель уволен из образовательного учреждения.

Сабрина Самедова