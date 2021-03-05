Между Туапсе и Владикавказом с мая 2021 года запустят «Ласточку»

С мая 2021 года откроется скоростное железнодорожное сообщение на поезде «Ласточка» между Туапсе и Владикавказом. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства КБР.

Остановки на маршруте также предусмотрен в городе Прохладном (КБР). «Состав будет следовать с остановками на железнодорожных станциях расположенных в пределах границ Кабардино - Балкарской Республики и в наиболее востребованных городах СКФО и ЮФО»,- говорится в сообщении ведомства.

Как сообщили ТАСС в министерстве, частота курсирования маршрута в настоящее время прорабатывается. По данным минтранса КБР, запуск «Ласточки» позволит сократить продолжительность поездки между Туапсе и Прохладным с нынешних 10,5 до 7,5 часов.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, 3 марта также был анонсирован ж/д маршрут, который свяжет Нальчик, а также города Краснодарского края (Краснодар, Армавир, Новороссийск) и Минеральные Воды. Пассажирский поезд начнет ходить с 4 мая 2021 года.

Алексей Белянин