С мая 2021 года начнут ходить поезда между Новороссийском и Нальчиком

Новый железнодорожный маршрут, которые соединит Нальчик и города Краснодарского края, начнет курсировать с 4 мая 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарии.

Поезд из Нальчика до Новороссийска запустят впервые. В Краснодарском крае поезд будет останавливаться в Армавире и краевом центре, также предусмотрена остановка в Минеральных Водах. Время отправления из Нальчика в 14:09 по мск, время прибытия в пункт назначения (Новороссийск) – 07:45. Известно, что поезд будет следовать по маршруту через день.

В минтрансе КБР отмечают, что железнодорожное сообщение организуют в связи с многочисленными обращениями граждан.

«За последний год мы получили очень много обращений с просьбами организовать прямой железнодорожный маршрут, который будет доезжать до Краснодара. Например, состав, следующий в Москву, в Краснодаре не останавливается. И жителям республики приходится доезжать либо на автобусах, либо на машинах»,- сообщили ТАСС в ведомстве.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в январе 2021 года Федеральная пассажирская компания продлила до конца апреля 2021 года период курсирования поездов по маршруту Роза Хутор – Гагра. Маршрут организован в рамках движения туристического поезда «Сочи», следующего из Туапсе до Гагры.

Алексей Белянин