Выручка онлайн-кинотеатра ivi выросла на 44% в 2020 году

Выручка онлайн-кинотеатра ivi выросла на 44%, составив 8,8 млрд руб. без НДС по итогам 2020 года, сообщили “Ъ” в сервисе. Рост показателя замедлился: в 2019 году ivi отчитывался о росте выручки на 55%, а в 2018 году — на на 62%. Чистую прибыль компания не раскрывает.

Выручка платной модели в 2020 году выросла на 52% и составила 7,1 млрд руб. без НДС. Этот сегмент занимает 80% в общей выручке сервиса в 2020 году (против 76% в 2019 году). Среднемесячная платящая аудитория сервиса выросла в два раза, до 4,4 млн пользователей в декабре 2020 года, говорит представитель сервиса. Валовый доход ivi от рекламной модели (то есть бюджеты рекламодателей на размещение рекламы) вырос на 18% и составил 2,3 млрд руб. без НДС.

Онлайн-кинотеатр ivi основан в 2010 году. Среди его инвесторов — ru-Net Леонида Богуславского, фонды Baring Vostok, Tiger Global, Frontier Ventures, РФПИ и др.

Выручку всех легальных видеосервисов по итогам первой половины 2020 года аналитики TelecomDaily оценивали в 18,64 млрд руб., за полгода она выросла на 56%: ограничения, связанные с коронавирусом, ускорили рост рынка с обычных 35–45%.

Валерия Лебедева