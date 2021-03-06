«Медведь» оценил порно

«Золотой медведь» — главный приз 71-го Берлинского кинофестиваля — заслуженно присужден фильму выдающегося румынского режиссера Раду Жуде «Неудачный секс, или Сумасшедшее порно». Столь же адекватными находит почти все остальные решения жюри Андрей Плахов.

Берлинский «суд присяжных» собрали исключительно из режиссеров весьма именитых и радикальных, причем каждый из них имеет в активе своего завоеванного в прошлом «Золотого медведя». Это румынка Адина Пинтилие, венгерка Ильдико Эньеди, боснийка Ясмила Жбанич, израильтянин Надав Лапид, иранец Мухаммад Расулоф, итальянец Джанфранко Рози. Бывает, впрочем, что, несмотря на блистательный состав, жюри выносит сомнительные решения. На этот раз профессионалы не подвели и высоко оценили действительно лучшие работы.

«Неудачный секс, или Сумасшедшее порно» — самый яркий и самый скандальный фильм фестиваля; он и впрямь содержит элементы порно, но еще больше на нервы цензоров способен действовать его провокативный политический месседж. Раду Жуде безжалостно высмеивает тоску по диктатуре, ксенофобию, двойную мораль и тоталитарную власть электронных медиа. Он делает это на примере Румынии, беднейшей из стран Евросоюза, но многое из показанного может быть легко перенесено хоть в Германию, хоть в Бразилию. Нетрудно предсказать, с какими трудностями столкнутся попытки показать этот фильм в России, где его главные темы давно стали цензурными табу.

Кино Восточной Европы собрало в Берлине коллекцию «Медведей»: помимо золотого оно получило два серебряных. За режиссуру награжден дебютант Денес Надь; его «Естественный свет» — горький фильм о бесславном военном походе венгерской армии на Советский Союз. Молодая актриса Лилла Кизлингер отмечена призом за лучшую роль второго плана в другой венгерской картине — «Лес — я вижу тебя повсюду» Бенса Флигауфа.

Впервые в этом году Берлинале опробовал новую концепцию актерских призов: они присуждаются теперь независимо от пола за главную роль и второстепенную.

Так вот, за главную тоже отмечена женщина — немка Марен Эггерт из фильма Марии Шрадер «Я — твой мужчина». Такие блистательные мужчины, как Жереми Ренье из французского «Альбатроса», остались на скамейке запасных.

Высокий рейтинг у критиков и приз жюри получил немецкий документальный фильм Марии Шпет «Господин Бахманн и его класс» — о великолепном учителе из заселенного иммигрантами немецкого городка. Без перегибов, с юмором и тонким пониманием психологии «другого» учитель приучает детей из Турции, Марокко, Болгарии и России к европейским ценностям, в первую очередь к толерантности.

Фаворитом берлинской программы считался фильм «Вступление» корейца Хон Сан Су. Но ему достался достаточно скромный приз за сценарий, хотя как раз сценария там практически нет, все строится на импровизации. Второй в иерархии наград гран-при присужден другой дальневосточной картине: она называется «Колесо фортуны и фантазии», ее режиссер — японец Рюсукэ Хамагути. Снятый, как и фильмы Хон Сан Су, не без оглядки на Эрика Ромера, этот изящный «декамерон» отличается остроумной новеллистической структурой, утонченным эротизмом и в большей степени учитывает реалии XXI века, которые проглядывают сквозь «вечные сюжеты». Тут тебе и навязчивая идея харассмента, и даже пандемия — на сей раз компьютерного вируса.

В то время как французское влияние окрасило прозвучавшие в конкурсе азиатские ленты, сами французы остались без наград — это и «Альбатрос» Ксавье Бовуа, и «Маленькая мама» Селин Сьямма.

Определенной компенсацией стала победа во втором конкурсе, который называется «Встречи», документального фильма «Мы» Алис Диоп — драматического мультикультурного портрета парижских предместий. Но и в этом конкурсе кино Дальнего Востока оказалось в авангарде: специальный приз достался картине «Вкус» вьетнамского дебютанта Ле Бао, показавшего самый высокий класс и социального мышления, и изобразительного мастерства.