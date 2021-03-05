Прокуратура не нашла нарушений в аресте координатора ростовского штаба Навального

Прокуратура Ростовской области не установила нарушений в аресте координатора ростовского штаба Навального Ксении Середкиной, имеющей 11-летнюю дочь. Об этом говорится в официальном ответе ведомства на обращение регионального отделения партии «Яблоко». Документ опубликован в Telegram-канале штаба.

«Нарушений норм материального и процессуального права, влекущих по смыслу ст. 30.17 КоАП РФ отмену состоявшихся по указанным делам судебных постановлений, не установлено. Достаточных оснований для опротестовывания данных судебных постановлений прокуратурой области не усматривается»,— сказано в ответе прокуратуры. Также в сообщении ведомства говорится о том, что копия обращения «Яблока» направлена прокурорам Октябрьского и Ленинского районов Ростова-на-Дону «с целью проверки полноты мер, принятых к жизнеустройству несовершеннолетнего ребенка Середкиной».

Напомним, в январе на фоне протестных акций оппозиции суд в Ростове-на-Дону дважды назначал Ксении Середкиной административный арест. Так, сначала ей назначили трое суток по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка), затем еще восемь суток по ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). При этом, согласно ч. 2 ст. 3.9 КоАП РФ, госпоже Середкиной не могли назначить административный арест, так как у нее есть 11-летняя дочь.

Ростовское региональное отделение партии «Яблоко» направляло уполномоченному по правам ребенка в Ростовской области Ирине Черкасовой обращение с просьбой принять незамедлительные меры по освобождению Ксении Середкиной. В нем отмечалось, что подобный арест матери, имеющей ребенка до 14 лет, ранее никогда не применялся в России.

Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону