«Эпиваккорона» получила разрешение на применение среди пациентов старше 60 лет

Вакцина от коронавируса «Эпиваккорона» центра «Вектор» прошла открытое клиническое исследование ІII-IV фазы среди людей старшего возраста. Как сообщается на сайт Роспотребнадзора, она показала высокую безопасность и иммуногенность для пожилых пациентов, получив разрешение на применение среди лиц от 60 лет и старше.

«В новой редакции инструкции по медицинскому применению лекарственного препарата отмечено, что он показан для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) у взрослых старше 18 лет (в старой редакции — у взрослых 18-60 лет)»,— говорится в сообщении.

Центр вирусологии «Вектор» получил разрешение Минздрава РФ на проведение клинических испытаний на добровольцах в конце июля этого года, которые завершились через два месяца. Еще через два месяца центр получил разрешение на проведение пострегистрационных исследований среди 150 добровольцев старше 60 лет.

На территории Сибирского федерального округа раньше всех вакцинацию начали в Новосибирской, Иркутской областях и Кузбассе. Тогда в первую очередь прививали медработников, соцработников и волонтеров. Массовая вакцинация жителей раньше всех стартовала в Хакасии — сразу после новогодних каникул, 11 января.

Артем Шпек