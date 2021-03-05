Роспотребнадзор объяснил сокращение объема тестирования на COVID-19 в Свердловской области

Свердловское управление Роспотребнадзора объяснило снижение уровня охвата тестированием на COVID-19. По словам руководителя управления Дмитрия Козловских, это связано с тем, что крупные промышленные компании стали отказываться от еженедельных тестирований в пользу разных способов профилактики.

«Более 90% от всего объема тестов занимали платные тестирования в частных организациях, которые проводили крупные промышленные предприятия. При этом там выявляемость была 0,5% и менее. Сейчас мы видим снижение объемов тестирования за счет того, что предприятия стали отказываться о практики еженедельных тестов и сделали акцент на профилактику, в том числе вакцинопрофилактику»,— пояснил господин Козловских.

По данным оперативного штаба Свердловской области, 31 декабря было взято 17,6 тыс. проб на COVID-19, обследовано 16,9 тыс. человек, 3 марта — 7,1 тыс. и 6,4 тыс. соответственно.

Всего с начала пандемии в регионе было подтверждено 78 514 случаев COVID-19, более 71 тыс. больных выздоровели, 2 433 человек скончались.