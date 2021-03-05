Вакциной «Вектора» разрешили прививать пожилых

Вакцину «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор» разрешили использовать для людей старше 60 лет. Исследования показали, что она для них безопасна, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

«Вакцина "ЭпиВакКорона" успешно прошла открытое клиническое исследование ІII-IV фазы среди лиц в возрасте от 60 лет и старше. В результате исследований, показавших иммуногенность и высокую безопасность данного препарата для пожилых пациентов, вакцина "ЭпиВакКорона" получила разрешение на применение среди лиц старше 60 лет»,— говорится в сообщении.

Препарат был зарегистрирован 13 октября 2020 года, следует из данных на сайте «Стопкоронавирус.РФ». Пострегистрационные клинические испытания завершены, сейчас проводятся дополнительные исследования с участием 3 тыс. добровольцев. «Сильных нежелательных реакций, связанных с введением вакцины, не наблюдалось»,— говорится в сообщении. Вакцина уже была выпущена в гражданский оборот.

В России зарегистрированы три вакцины от коронавируса: «Спутник V» Центра имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» и «КовиВак» Центра имени Чумакова. Ведутся исследования и других вакцин, в частности Федерального медико-биологического агентства.