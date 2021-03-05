В ЕАЭС могут отказаться от одноразового пластика

На территориях стран ЕАЭС (Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения) могут ввести поэтапный запрет на ввоз и производство одноразового пластика, сообщает газета «Известия». Изучение соответствующего вопроса включено в стратегию развития Евразийской экономической интеграции до 2025 года.

В Минприроды Белоруссии считают целесообразным «в рамках стратегических направлений развития Евразийской экономической интеграции до 2025 года оставить реализацию мероприятия, позволяющего осуществить поэтапный запрет, ввоз и производство одноразового пластика, в том числе пакетов». Это сообщается в письме ведомства в ЕЭК.

В аналогичном письме Минэкономики России говорится о возможности «обсуждения мероприятий, связанных с производством, импортом и запретом одноразового пластика». Как пояснили изданию в ведомстве, проект плана реализации Стратегии развития евразийской экономической интеграции Сейчас согласовывается. Документ предлагает включить конкретные мероприятия по вводу поэтапного запрета на ввоз и производство одноразового пластика, утвердить его планируют в первом квартале 2021 года.

Минприроды России поддерживают идею снизить ввоз и производство пластика. А российский Минпромторг высказался за поэтапное сокращение и вывод из оборота отдельных видов одноразовых и трудноперерабатываемых товаров.