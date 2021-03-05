В Самарской области число зараженных COVID-19 приближается к 50 тыс. человек

За сутки в Самарской области были выявлены 273 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За этот период из больниц региона был выписан 301 человек. Кроме того, за последние 24 часа в Самарской области скончались шесть пациентов, у которых ранее подтвердился COVID-19. Об этом в пятницу сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Нарастающим итогом всего за время пандемии в Самарской области было выявлено 49899 фактов коронавирусной инфекции. Число умерших в регионе с диагностированным COVID-19 за этот период достигло 934.

Георгий Портнов